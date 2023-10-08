Дорожники показали, как капитально восстанавливают мост на Харьковщине (фото)
В Изюмском районе Харьковской области на месте разрушенного моста дорожники обустраивают две металлические гофрированные трубы.
«Сейчас работаем исключительно над капитальным восстановлением искусственных сооружений, без которых движение по дорогам государственного значения в Харьковской области — невозможно. Это те объекты, которые были разрушены с начала полномасштабного вторжения России», — пишет Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
Дорожники организовывают стройплощадки, делают фундаменты, новые опоры и подходы.
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
Как сообщалось в конце июля, ориентировочная стоимость восстановления всех мостов Харьковщины составляет 4,3 миллиарда гривен. Речь идет о работах «под ключ», с запуском движения. Всего в области было разрушено 27 мостов. В объезд 25 возвели временные переправы, однако восстановление мостов на ключевых логистических маршрутах крайне важно для обороноспособности страны.
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- • Дата публикации материала: 8 октября 2023 в 12:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском районе Харьковской области на месте разрушенного моста дорожники обустраивают две металлические гофрированные трубы.".