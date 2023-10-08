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Дорожники показали, как капитально восстанавливают мост на Харьковщине (фото)

Общество 12:32   08.10.2023
Елена Нагорная
Дорожники показали, как капитально восстанавливают мост на Харьковщине (фото) Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

В Изюмском районе Харьковской области на месте разрушенного моста дорожники обустраивают две металлические гофрированные трубы.

«Сейчас работаем исключительно над капитальным восстановлением искусственных сооружений, без которых движение по дорогам государственного значения в Харьковской области — невозможно. Это те объекты, которые были разрушены с начала полномасштабного вторжения России», — пишет Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Дорожники организовывают стройплощадки, делают фундаменты, новые опоры и подходы.


Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Как сообщалось в конце июля, ориентировочная стоимость восстановления всех мостов Харьковщины составляет 4,3 миллиарда гривен. Речь идет о работах «под ключ», с запуском движения. Всего в области было разрушено 27 мостов. В объезд 25 возвели временные переправы, однако восстановление мостов на ключевых логистических маршрутах крайне важно для обороноспособности страны.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 октября 2023 в 12:32;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском районе Харьковской области на месте разрушенного моста дорожники обустраивают две металлические гофрированные трубы.".