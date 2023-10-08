Дорожники показали, как капитально восстанавливают мост на Харьковщине (фото)

В Изюмском районе Харьковской области на месте разрушенного моста дорожники обустраивают две металлические гофрированные трубы.

«Сейчас работаем исключительно над капитальным восстановлением искусственных сооружений, без которых движение по дорогам государственного значения в Харьковской области — невозможно. Это те объекты, которые были разрушены с начала полномасштабного вторжения России», — пишет Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Дорожники организовывают стройплощадки, делают фундаменты, новые опоры и подходы.



Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Как сообщалось в конце июля, ориентировочная стоимость восстановления всех мостов Харьковщины составляет 4,3 миллиарда гривен. Речь идет о работах «под ключ», с запуском движения. Всего в области было разрушено 27 мостов. В объезд 25 возвели временные переправы, однако восстановление мостов на ключевых логистических маршрутах крайне важно для обороноспособности страны.