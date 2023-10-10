На полтора месяца перекроют улицу в Харькове на Салтовке
С 10 октября по 30 ноября улицу Николая Манойло ограничат для транспорта.
Движение транспорта ограничат по ул. Николая Манойло в районе жилых домов №67 и 69.
Это связано с аварийными работами по ликвидации утечки газа, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства,
Транспорт будет ездить по свободной от ремонта полосе движения.
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 16:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10 октября по 30 ноября улицу Николая Манойло ограничат для транспорта.".