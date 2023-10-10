На полтора месяца перекроют улицу в Харькове на Салтовке

С 10 октября по 30 ноября улицу Николая Манойло ограничат для транспорта.

Движение транспорта ограничат по ул. Николая Манойло в районе жилых домов №67 и 69.

Это связано с аварийными работами по ликвидации утечки газа, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства,

Транспорт будет ездить по свободной от ремонта полосе движения.