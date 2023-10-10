Live
  • Вт 10.10.2023
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.55
  • EUR 38.48
    • 🟢

На полтора месяца перекроют улицу в Харькове на Салтовке

Общество 16:45   10.10.2023
Оксана Якушко
На полтора месяца перекроют улицу в Харькове на Салтовке

С 10 октября по 30 ноября улицу Николая Манойло ограничат для транспорта.

Движение транспорта ограничат по ул. Николая Манойло в районе жилых домов №67 и 69.

Это связано с аварийными работами по ликвидации утечки газа, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства,

Транспорт будет ездить по свободной от ремонта полосе движения.

Читайте также: Дорожники показали, как капитально восстанавливают мост на Харьковщине (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Подготовка к зиме в Харькове: Терехов сказал, о чем его предупреждают военные
Подготовка к зиме в Харькове: Терехов сказал, о чем его предупреждают военные
10.10.2023, 13:02
В Харькове прошел первый снег (видео)
В Харькове прошел первый снег (видео)
10.10.2023, 15:14
«Люди в шоке», — Терехов о состоянии пострадавших от удара по Харькову 6.10
«Люди в шоке», — Терехов о состоянии пострадавших от удара по Харькову 6.10
10.10.2023, 12:45
Удар по Грозе: 6 детей остались сиротами – Синегубов
Удар по Грозе: 6 детей остались сиротами – Синегубов
10.10.2023, 16:06
Семья ребенка, погибшего от удара ракеты по Харькову, вернулась в город летом
Семья ребенка, погибшего от удара ракеты по Харькову, вернулась в город летом
10.10.2023, 10:44
На полтора месяца перекроют улицу в Харькове на Салтовке
На полтора месяца перекроют улицу в Харькове на Салтовке
10.10.2023, 16:45

Новости по теме:

18:20
Завра трамваи в Харькове с Салтовки на Конный рынок будут ходить иначе
18:29
Два дня трамваи в Харькове на Салтовке будут ходить по другим маршрутам
16:43
В Харькове на месяц ограничат движение на одной из улиц
17:41
Завтра трамваи на Салтовке будут ходить по другому маршруту
16:40
В понедельник на Салтовке изменят маршруты трамваи и пустят временный автобус

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На полтора месяца перекроют улицу в Харькове на Салтовке»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 16:45;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10 октября по 30 ноября улицу Николая Манойло ограничат для транспорта.".