Атака дронов на Харьков: Терехов сообщил о «прилете» по окраине, есть раненый

Вечером 11 октября после официальных сообщений о вражеских беспилотниках над Харьковщиной мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» по окраине города.

«Враг снова бьет по Харькову. Предварительно есть «прилет» по одному из районов на окраине города», — сообщил Терехов в Telegram.

«Сейчас известно об одном раненом и пожаре на месте «прилета», — добавил городской голова.

Начальник ХОВА Олег Синегубов также информирует об одном раненом в результате удара по Харькову.

«Зафиксирован «прилет» в одном из районов города. Поврежден частный дом. На месте работают все экстренные службы. Информация уточняется», — написал он.

Позже Синегубов уточнил, что кроме мужчины, который получил осколочные ранения, за помощью к медикам обратилась женщина — у нее острая реакция на стресс.

«Сейчас специалисты оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — отметил начальник ХОВА.

О том, что над Харьковщиной зафиксированы вражеские дроны, начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник сообщил в 22:02, а командование Воздушных сил ВСУ — в 22:21. В 23:28 Синегубов написал, что «оккупанты наносят удары».