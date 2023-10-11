Атака дронов на Харьков: Терехов сообщил о «прилете» по окраине, есть раненый
Вечером 11 октября после официальных сообщений о вражеских беспилотниках над Харьковщиной мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» по окраине города.
«Враг снова бьет по Харькову. Предварительно есть «прилет» по одному из районов на окраине города», — сообщил Терехов в Telegram.
«Сейчас известно об одном раненом и пожаре на месте «прилета», — добавил городской голова.
Начальник ХОВА Олег Синегубов также информирует об одном раненом в результате удара по Харькову.
«Зафиксирован «прилет» в одном из районов города. Поврежден частный дом. На месте работают все экстренные службы. Информация уточняется», — написал он.
Позже Синегубов уточнил, что кроме мужчины, который получил осколочные ранения, за помощью к медикам обратилась женщина — у нее острая реакция на стресс.
«Сейчас специалисты оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — отметил начальник ХОВА.
О том, что над Харьковщиной зафиксированы вражеские дроны, начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник сообщил в 22:02, а командование Воздушных сил ВСУ — в 22:21. В 23:28 Синегубов написал, что «оккупанты наносят удары».
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 23:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 11 октября после официальных сообщений о вражеских беспилотниках над Харьковщиной мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» по окраине города.".