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Атака дронів на Харків: Терехов повідомив про “приліт” по околиці, є поранений

Події 23:48   11.10.2023
Олена Нагорна
Атака дронів на Харків: Терехов повідомив про “приліт” по околиці, є поранений

Увечері 11 жовтня після офіційних повідомлень про ворожі безпілотники над Харківщиною мер Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” по околиці міста.

“Ворог знову бʼє по Харкову. Попередньо є «приліт» по одному з районів на околиці міста”, – повідомив Терехов у телеграмі.

“Наразі відомо про одного пораненого та пожежу на місці «прильоту»”, – додав міський голова.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов також інформує про одного пораненого внаслідок удару по Харкову.

Зафіксовано «приліт» в одному з районів міста. Пошкоджено приватний будинок. На місці працюють всі екстрені служби. Інформація уточнюється“, – написав він.

Пізніше Синєгубов уточнив, що окрім чоловіка, який отримав осколкові поранення, за допомогою до медиків звернулась жінка – у неї гостра реакція на стрес.

“Наразі спеціалісти надають постраждалим всю необхідну допомогу”, – зазначив начальник ХОВА.

Про те, що над Харківщиною зафіксовано ворожі дрони, Мельник повідомив о 22:02, а командування Повітряних сил ЗСУ – о 22:21. О 23:28 Синєгубов написав, що “окупанти завдають ударів”.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 23:48;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 11 жовтня після офіційних повідомлень про ворожі безпілотники над Харківщиною мер Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” по околиці міста.".