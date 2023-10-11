Атака дронів на Харків: Терехов повідомив про “приліт” по околиці, є поранений

Увечері 11 жовтня після офіційних повідомлень про ворожі безпілотники над Харківщиною мер Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” по околиці міста.

“Ворог знову бʼє по Харкову. Попередньо є «приліт» по одному з районів на околиці міста”, – повідомив Терехов у телеграмі.

“Наразі відомо про одного пораненого та пожежу на місці «прильоту»”, – додав міський голова.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов також інформує про одного пораненого внаслідок удару по Харкову.

“Зафіксовано «приліт» в одному з районів міста. Пошкоджено приватний будинок. На місці працюють всі екстрені служби. Інформація уточнюється“, – написав він.

Пізніше Синєгубов уточнив, що окрім чоловіка, який отримав осколкові поранення, за допомогою до медиків звернулась жінка – у неї гостра реакція на стрес.

“Наразі спеціалісти надають постраждалим всю необхідну допомогу”, – зазначив начальник ХОВА.

Про те, що над Харківщиною зафіксовано ворожі дрони, Мельник повідомив о 22:02, а командування Повітряних сил ЗСУ – о 22:21. О 23:28 Синєгубов написав, що “окупанти завдають ударів”.