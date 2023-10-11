“Окупанти завдають ударів”: Синєгубов закликає бути в укриттях
Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликає мешканців Харкова та області перебувати в укриттях.
“Увага, окупанти завдають ударів!” – написав начальник ХОВА в телеграмі о 23:28.
За хвилину до цього начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник повідомив, що російські безпілотники “Шахед” вже над Харковом і закликав не знімати роботу ППО.
Про те, що над Харківщиною зафіксовано ворожі дрони, Мельник повідомив о 22:02, а командування Повітряних сил ЗСУ – о 22:21.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 23:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликає мешканців Харкова та області перебувати в укриттях.".