“Окупанти завдають ударів”: Синєгубов закликає бути в укриттях

Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликає мешканців Харкова та області перебувати в укриттях.

“Увага, окупанти завдають ударів!” – написав начальник ХОВА в телеграмі о 23:28.

За хвилину до цього начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник повідомив, що російські безпілотники “Шахед” вже над Харковом і закликав не знімати роботу ППО.

Про те, що над Харківщиною зафіксовано ворожі дрони, Мельник повідомив о 22:02, а командування Повітряних сил ЗСУ – о 22:21.