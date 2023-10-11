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Армія РФ на Харківщині продовжує атакувати біля Синьківки й Іванівки – Генштаб

Події 19:27   11.10.2023
Олена Нагорна
Армія РФ на Харківщині продовжує атакувати біля Синьківки й Іванівки – Генштаб

На Харківщині протягом доби українські військові відбили три атаки ворога біля села Синьківка Куп’янського району та п’ять атак – неподалік села Іванівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

У районі Синьківки росіяни також завдали авіаційного удару.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка та Берестове на Куп’янському напрямку.

На Луганщині сили оборони відбили вісім атак ворога в районі села Макіївка, що поблизу адмінкордону з Харківщиною.

Читайте також: Армія РФ різко активізувалася на Харківщині: 30 атак на добу – дані Генштабу

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 19:27;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині протягом доби українські військові відбили три атаки ворога біля села Синьківка Куп’янського району та п’ять атак – неподалік села Іванівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".