Армія РФ на Харківщині продовжує атакувати біля Синьківки й Іванівки – Генштаб
На Харківщині протягом доби українські військові відбили три атаки ворога біля села Синьківка Куп’янського району та п’ять атак – неподалік села Іванівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
У районі Синьківки росіяни також завдали авіаційного удару.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка та Берестове на Куп’янському напрямку.
На Луганщині сили оборони відбили вісім атак ворога в районі села Макіївка, що поблизу адмінкордону з Харківщиною.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 19:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині протягом доби українські військові відбили три атаки ворога біля села Синьківка Куп’янського району та п’ять атак – неподалік села Іванівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".