Армія РФ на Харківщині продовжує атакувати біля Синьківки й Іванівки – Генштаб

На Харківщині протягом доби українські військові відбили три атаки ворога біля села Синьківка Куп’янського району та п’ять атак – неподалік села Іванівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

У районі Синьківки росіяни також завдали авіаційного удару.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка та Берестове на Куп’янському напрямку.

На Луганщині сили оборони відбили вісім атак ворога в районі села Макіївка, що поблизу адмінкордону з Харківщиною.