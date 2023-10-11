Армия РФ на Харьковщине продолжает атаковать у Синьковки и Ивановки — Генштаб

На Харьковщине в течение суток украинские военные отбили три атаки врага возле села Синьковка Купянского района и пять атак — недалеко от села Ивановка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

В районе Синьковки россияне также нанесли авиационный удар.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка и Берестовое на Купянском направлении.

На Луганщине силы обороны отбили восемь атак врага в районе села Макеевка, вблизи админграницы с Харьковщиной.