Армия РФ на Харьковщине продолжает атаковать у Синьковки и Ивановки — Генштаб
На Харьковщине в течение суток украинские военные отбили три атаки врага возле села Синьковка Купянского района и пять атак — недалеко от села Ивановка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
В районе Синьковки россияне также нанесли авиационный удар.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка и Берестовое на Купянском направлении.
На Луганщине силы обороны отбили восемь атак врага в районе села Макеевка, вблизи админграницы с Харьковщиной.
Читайте также: Армия РФ резко активизировалась на Харьковщине: 30 атак за сутки — Генштаб
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Армия РФ на Харьковщине продолжает атаковать у Синьковки и Ивановки — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 19:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в течение суток украинские военные отбили три атаки врага возле села Синьковка Купянского района и пять атак — недалеко от села Ивановка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".