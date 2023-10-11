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Армия РФ на Харьковщине продолжает атаковать у Синьковки и Ивановки — Генштаб

Происшествия 19:27   11.10.2023
Елена Нагорная
Армия РФ на Харьковщине продолжает атаковать у Синьковки и Ивановки — Генштаб

На Харьковщине в течение суток украинские военные отбили три атаки врага возле села Синьковка Купянского района и пять атак — недалеко от села Ивановка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

В районе Синьковки россияне также нанесли авиационный удар.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка и Берестовое на Купянском направлении.

На Луганщине силы обороны отбили восемь атак врага в районе села Макеевка, вблизи админграницы с Харьковщиной.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 19:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в течение суток украинские военные отбили три атаки врага возле села Синьковка Купянского района и пять атак — недалеко от села Ивановка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".