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На Харківщину залетіли ворожі “шахеди”, працює ППО – Мельник

Суспільство 22:10   11.10.2023
Олена Нагорна
На Харківщину залетіли ворожі “шахеди”, працює ППО – Мельник

Над Харківською областю зафіксовані ворожі безпілотники “Шахед”, повідомив о 22:02 начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

“Вартові неба вже працюють. Нагадую, що знімати роботу ППО заборонено!” – наголошує Мельник.

“Сумська, Полтавська, Харківська області – загроза застосування ударних БпЛА з північно-східного напрямку!” повідомило о 21:58 командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна тривога була оголошена в регіоні о 21:49.

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 22:10;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Над Харківською областю зафіксовані ворожі безпілотники “Шахед”, повідомив о 22:02 начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.".