На Харківщину залетіли ворожі “шахеди”, працює ППО – Мельник
Над Харківською областю зафіксовані ворожі безпілотники “Шахед”, повідомив о 22:02 начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
“Вартові неба вже працюють. Нагадую, що знімати роботу ППО заборонено!” – наголошує Мельник.
“Сумська, Полтавська, Харківська області – загроза застосування ударних БпЛА з північно-східного напрямку!” – повідомило о 21:58 командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряна тривога була оголошена в регіоні о 21:49.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 22:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Над Харківською областю зафіксовані ворожі безпілотники “Шахед”, повідомив о 22:02 начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.".