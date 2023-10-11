На Харьковщину залетели вражеские «шахеды», работает ПВО — Мельник
Над Харьковской областью зафиксированы вражеские беспилотники «Шахед», сообщил в 22:02 начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
«Стражи неба уже работают. Напоминаю, что снимать работу ПВО запрещено!» — подчеркивает Мельник.
«Сумская, Полтавская, Харьковская области — угроза применения ударных БпЛА с северо-восточного направления!» — сообщило в 21:58 командование Воздушных сил ВСУ.
Воздушная тревога была объявлена в регионе в 21:49.
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 22:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Над Харьковской областью зафиксированы вражеские беспилотники «Шахед», сообщил в 22:02 начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.".