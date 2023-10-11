Live
  • Ср 11.10.2023
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 36.51
  • EUR 38.6
    • 🔴

На Харьковщину залетели вражеские «шахеды», работает ПВО — Мельник

Общество 22:10   11.10.2023
Елена Нагорная
На Харьковщину залетели вражеские «шахеды», работает ПВО — Мельник

Над Харьковской областью зафиксированы вражеские беспилотники «Шахед», сообщил в 22:02 начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

«Стражи неба уже работают. Напоминаю, что снимать работу ПВО запрещено!» — подчеркивает Мельник.

«Сумская, Полтавская, Харьковская области — угроза применения ударных БпЛА с северо-восточного направления!» — сообщило в 21:58 командование Воздушных сил ВСУ.

Воздушная тревога была объявлена в регионе в 21:49.

Читайте также: Армия РФ на Харьковщине продолжает атаковать у Синьковки и Ивановки — Генштаб

Автор: Елена Нагорная
Популярно
На Харьковщину залетели вражеские «шахеды», работает ПВО — Мельник
На Харьковщину залетели вражеские «шахеды», работает ПВО — Мельник
11.10.2023, 22:10
Когда в Харькове придется платить за проезд в метро и трамваях: ответ мэрии
Когда в Харькове придется платить за проезд в метро и трамваях: ответ мэрии
11.10.2023, 14:31
Заморозки и шквалы: опасная погода ожидается на Харьковщине 12 октября
Заморозки и шквалы: опасная погода ожидается на Харьковщине 12 октября
11.10.2023, 22:42
Снос самого знаменитого разрушенного дома Харькова обойдется в 17 миллионов
Снос самого знаменитого разрушенного дома Харькова обойдется в 17 миллионов
11.10.2023, 15:05
Забрать мандат и на войну. Бойцы ВСУ требуют наказать нардепа Куницкого(видео)
Забрать мандат и на войну. Бойцы ВСУ требуют наказать нардепа Куницкого(видео)
11.10.2023, 17:42
«Оккупанты наносят удары»: Синегубов призывает быть в укрытиях
«Оккупанты наносят удары»: Синегубов призывает быть в укрытиях
11.10.2023, 23:35

Новости по теме:

09:29
Осень и зима станут рекордными по количеству атак дронов на Украину — Игнат
10:35
Ночью Изюмский район атаковал «шахед», утром Купянск — артиллерия
23:18
В направлении Харьковщины движутся дроны Shahed — Воздушные силы ВСУ
07:55
Ночная атака «шахедов» и авиаудары по Харьковщине: Генштаб сообщил подробности
07:19
Ночная атака «шахедов» и авиаудар на Харьковщине — информация Генштаба ВСУ

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщину залетели вражеские «шахеды», работает ПВО — Мельник»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 22:10;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Над Харьковской областью зафиксированы вражеские беспилотники «Шахед», сообщил в 22:02 начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.".