«Оккупанты наносят удары»: Синегубов призывает быть в укрытиях

Начальник ХОВА Олег Синегубов призывает жителей Харькова и области находиться в укрытиях.

«Внимание, оккупанты наносят удары!» — написал начальник ХОВА в Telegram в 23:28.

За минуту до этого начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник сообщил, что российские беспилотники «Шахед» уже над Харьковом и призвал не снимать работу ПВО.

О том, что над Харьковщиной зафиксированы вражеские дроны, Мельник сообщил в 22:02, а командование Воздушных сил ВСУ — в 22:21.