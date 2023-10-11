«Оккупанты наносят удары»: Синегубов призывает быть в укрытиях
Фото: Олег Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов призывает жителей Харькова и области находиться в укрытиях.
«Внимание, оккупанты наносят удары!» — написал начальник ХОВА в Telegram в 23:28.
За минуту до этого начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник сообщил, что российские беспилотники «Шахед» уже над Харьковом и призвал не снимать работу ПВО.
О том, что над Харьковщиной зафиксированы вражеские дроны, Мельник сообщил в 22:02, а командование Воздушных сил ВСУ — в 22:21.
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 23:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов призывает жителей Харькова и области находиться в укрытиях.".