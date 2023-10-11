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«Оккупанты наносят удары»: Синегубов призывает быть в укрытиях

Происшествия 23:35   11.10.2023
Елена Нагорная
«Оккупанты наносят удары»: Синегубов призывает быть в укрытиях Фото: Олег Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов призывает жителей Харькова и области находиться в укрытиях.

«Внимание, оккупанты наносят удары!» — написал начальник ХОВА в Telegram в 23:28.

За минуту до этого начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник сообщил, что российские беспилотники «Шахед» уже над Харьковом и призвал не снимать работу ПВО.

О том, что над Харьковщиной зафиксированы вражеские дроны, Мельник сообщил в 22:02, а командование Воздушных сил ВСУ — в 22:21.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 23:35;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов призывает жителей Харькова и области находиться в укрытиях.".