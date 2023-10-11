ДТП на Новых Домах в Харькове: столкнулись два авто, есть пострадавший (фото)

На улице Харьковских Дивизий в Харькове 11 октября произошло ДТП с участием автомобилей «KIA Carens» и «Daewoo Lanos». Водителя второй машины госпитализировали.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель «KIA Carens» при повороте налево не предоставил преимущество в движении «Daewoo Lanos», который двигался по встречной полосе.

37-летний водитель «Daewoo Lanos» получил травмы и ушибы. Решается вопрос об открытии уголовного производства.



Фото: ГУ НП в Харьковской области