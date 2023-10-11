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ДТП на Новых Домах в Харькове: столкнулись два авто, есть пострадавший (фото)

Происшествия 20:59   11.10.2023
Елена Нагорная
ДТП на Новых Домах в Харькове: столкнулись два авто, есть пострадавший (фото) Фото: ГУ НП в Харьковской области

На улице Харьковских Дивизий в Харькове 11 октября произошло ДТП с участием автомобилей «KIA Carens» и «Daewoo Lanos». Водителя второй машины госпитализировали.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель «KIA Carens» при повороте налево не предоставил преимущество в движении «Daewoo Lanos», который двигался по встречной полосе.

37-летний водитель «Daewoo Lanos» получил травмы и ушибы. Решается вопрос об открытии уголовного производства.


Фото: ГУ НП в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 20:59;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Харьковских Дивизий в Харькове 11 октября произошло ДТП с участием автомобилей «KIA Carens» и «Daewoo Lanos». Водителя второй машины госпитализировали.".