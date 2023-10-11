ДТП на Нових Домах у Харкові: зіткнулися два авто, є постраждалий (фото)
На вулиці Харківських Дивізій у Харкові 11 жовтня сталася ДТП за участю автомобілів “KIA Carens” та “Daewoo Lanos”. Водія другої машини ушпиталили.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, водій “KIA Carens” при повороті ліворуч не надав перевагу в русі “Daewoo Lanos”, який рухався зустрічною смугою.
37-річний водій “Daewoo Lanos” отримав травми та забої. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
Фото: ГУ НП у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 20:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулиці Харківських Дивізій у Харкові 11 жовтня сталася ДТП за участю автомобілів “KIA Carens” та “Daewoo Lanos”. Водія другої машини ушпиталили.".