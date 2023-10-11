ДТП на Нових Домах у Харкові: зіткнулися два авто, є постраждалий (фото)

На вулиці Харківських Дивізій у Харкові 11 жовтня сталася ДТП за участю автомобілів “KIA Carens” та “Daewoo Lanos”. Водія другої машини ушпиталили.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, водій “KIA Carens” при повороті ліворуч не надав перевагу в русі “Daewoo Lanos”, який рухався зустрічною смугою.

37-річний водій “Daewoo Lanos” отримав травми та забої. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.



Фото: ГУ НП у Харківській області