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ДТП на Нових Домах у Харкові: зіткнулися два авто, є постраждалий (фото)

Події 20:59   11.10.2023
Олена Нагорна
ДТП на Нових Домах у Харкові: зіткнулися два авто, є постраждалий (фото)

На вулиці Харківських Дивізій у Харкові 11 жовтня сталася ДТП за участю автомобілів “KIA Carens” та “Daewoo Lanos”. Водія другої машини ушпиталили.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, водій “KIA Carens” при повороті ліворуч не надав перевагу в русі “Daewoo Lanos”, який рухався зустрічною смугою.

37-річний водій “Daewoo Lanos” отримав травми та забої. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.


Фото: ГУ НП у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 20:59;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулиці Харківських Дивізій у Харкові 11 жовтня сталася ДТП за участю автомобілів “KIA Carens” та “Daewoo Lanos”. Водія другої машини ушпиталили.".