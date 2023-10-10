Авто розірвало: двоє дорослих і дитина постраждали в ДТП під Харковом (фото)
Внаслідок ДТП, що сталася близько 15:00 10 жовтня у селищі Новий Коротич Харківської області, постраждали троє людей та отримали пошкодження чотири автомобілі.
За попередніми даними, на перехресті автодороги “Київ-Харків-Довжанський” та вулиці Сонячної водій “Daewoo Lanos” повертав ліворуч, не переконавшись у безпечності маневру, та не надав перевагу у русі автомобілю “Mazda СХ5”, який їхав у зустрічному напрямку, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Водій “Daewoo Lanos” отримав тяжкі травми, його особа встановлюється. Також ушпиталені 35-річний водій “Mazda СХ5” та його 8-річний син.
Внаслідок ДТП також пошкоджені автомобілі “Renault Laguna” та “ВАЗ-2106”, які стояли на узбіччі.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
Фото: ГУ НП у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 21:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ДТП, що сталася близько 15:00 10 жовтня у селищі Новий Коротич Харківської області, постраждали троє людей та отримали пошкодження чотири автомобілі.".