ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові: постраждали двоє людей (фото)

9 жовтня на проспекті Гагаріна у Харкові зіткнулися автомобілі “Dacia Sandero” та “Nissan Pathfinder”. Внаслідок цієї ДТП постраждали 57-річний водій “Dacia” та його 56-річна дружина.

Обох постраждалих доправили до лікарні, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.



Фото: ГУ НП у Харківській області