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ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові: постраждали двоє людей (фото)

Події 21:38   09.10.2023
Олена Нагорна
ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові: постраждали двоє людей (фото)

9 жовтня на проспекті Гагаріна у Харкові зіткнулися автомобілі “Dacia Sandero” та “Nissan Pathfinder”. Внаслідок цієї ДТП постраждали 57-річний водій “Dacia” та його 56-річна дружина.

Обох постраждалих доправили до лікарні, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.


Фото: ГУ НП у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 21:38;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 жовтня на проспекті Гагаріна у Харкові зіткнулися автомобілі “Dacia Sandero” та “Nissan Pathfinder”. Внаслідок цієї ДТП постраждали 57-річний водій “Dacia” та його 56-річна дружина.".