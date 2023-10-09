ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові: постраждали двоє людей (фото)
9 жовтня на проспекті Гагаріна у Харкові зіткнулися автомобілі “Dacia Sandero” та “Nissan Pathfinder”. Внаслідок цієї ДТП постраждали 57-річний водій “Dacia” та його 56-річна дружина.
Обох постраждалих доправили до лікарні, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Фото: ГУ НП у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 21:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 жовтня на проспекті Гагаріна у Харкові зіткнулися автомобілі “Dacia Sandero” та “Nissan Pathfinder”. Внаслідок цієї ДТП постраждали 57-річний водій “Dacia” та його 56-річна дружина.".