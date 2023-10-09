ДТП на проспекте Гагарина в Харькове: пострадали два человека (фото)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
9 октября на проспекте Гагарина в Харькове столкнулись автомобили «Dacia Sandero» и «Nissan Pathfinder». В результате этого ДТП пострадали 57-летний водитель «Dacia» и его 56-летняя жена.
Обоих пострадавших доставили в больницу, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Фото: ГУ НП в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 21:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 октября на проспекте Гагарина в Харькове столкнулись автомобили «Dacia Sandero» и «Nissan Pathfinder». В результате этого ДТП пострадали 57-летний водитель «Dacia» и его 56-летняя жена.".