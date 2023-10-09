ДТП на проспекте Гагарина в Харькове: пострадали два человека (фото)

9 октября на проспекте Гагарина в Харькове столкнулись автомобили «Dacia Sandero» и «Nissan Pathfinder». В результате этого ДТП пострадали 57-летний водитель «Dacia» и его 56-летняя жена.

Обоих пострадавших доставили в больницу, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.



Фото: ГУ НП в Харьковской области