На трассе в Валках столкнулись легковушка и грузовик: водители в больнице

9 октября около 9:00 на автодороге «Харьков-Киев» в городе Валки произошла авария: столкнулась легковушка «Volkswagen Passsat» за рулем которой был 21-летний мужчина и грузовик «Daf», где находился 64-летний водитель.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Водители получили незначительные телесные повреждения. Их госпитализировали.

Информацию о событии зарегистрировали в Едином учете. Сейчас устанавливаются обстоятельства аварии.