На трассе в Валках столкнулись легковушка и грузовик: водители в больнице
Фото: ГУНП в Харьковской области
9 октября около 9:00 на автодороге «Харьков-Киев» в городе Валки произошла авария: столкнулась легковушка «Volkswagen Passsat» за рулем которой был 21-летний мужчина и грузовик «Daf», где находился 64-летний водитель.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Водители получили незначительные телесные повреждения. Их госпитализировали.
Информацию о событии зарегистрировали в Едином учете. Сейчас устанавливаются обстоятельства аварии.
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 12:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 октября около 9:00 на автодороге «Харьков-Киев» в городе Валки произошла авария: столкнулась легковушка «Volkswagen Passsat» за рулем которой был 21-летний мужчина и грузовик «Daf», где находился 64-летний водитель.".