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На трассе в Валках столкнулись легковушка и грузовик: водители в больнице

Происшествия 12:55   09.10.2023
Виктория Яковенко
На трассе в Валках столкнулись легковушка и грузовик: водители в больнице Фото: ГУНП в Харьковской области

9 октября около 9:00 на автодороге «Харьков-Киев» в городе Валки произошла авария: столкнулась легковушка «Volkswagen Passsat» за рулем которой был 21-летний мужчина и грузовик «Daf», где находился 64-летний водитель.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Водители получили незначительные телесные повреждения. Их госпитализировали.

Информацию о событии зарегистрировали в Едином учете. Сейчас устанавливаются обстоятельства аварии.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 12:55;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 октября около 9:00 на автодороге «Харьков-Киев» в городе Валки произошла авария: столкнулась легковушка «Volkswagen Passsat» за рулем которой был 21-летний мужчина и грузовик «Daf», где находился 64-летний водитель.".