В Мерефе пьяный водитель ВАЗ «влетел» в электроопору: погиб пассажир (фото)
В городе Мерефа на Харьковщине 3 октября около 00:40 произошло смертельное ДТП.
Правоохранители получили сообщение, что в результате аварии в автомобиле «ВАЗ-2102» застряли люди, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Установлено, что 32-летний водитель транспортного средства не справился с управлением, выехал на обочину, где столкнулся с электроопорой. Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения», — отметили полицейские.
В результате ДТП погиб 35-летний пассажир авто. Водитель получил незначительные телесные повреждения и отказался от госпитализации.
Следователи открыли уголовное производство по ч.3 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УКУ. Водителя правоохранители задержали.
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 11:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Мерефа на Харьковщине 3 октября около 00:40 произошло смертельное ДТП.".