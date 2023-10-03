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У Мерефі п’яний водій ВАЗ «влетів» в електроопору: загинув пасажир (фото)

Події 11:44   03.10.2023
Вікторія Яковенко
У Мерефі п’яний водій ВАЗ «влетів» в електроопору: загинув пасажир (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

У місті Мерефа на Харківщині 3 жовтня близько 00:40 сталася смертельна ДТП.

Правоохоронці отримали повідомлення, що внаслідок аварії в автомобілі «ВАЗ-2102» застрягли люди, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Встановлено, що 32-річний водій транспортного засобу не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де зіштовхнувся з електроопорою. Чоловік перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння», – зазначили поліцейські.

Внаслідок ДТП загинув 35-річний пасажир авто. Водій отримав незначні тілесні ушкодження та відмовився від госпіталізації.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ. Водія правоохоронці затримали.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 11:44;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Мерефа на Харківщині 3 жовтня близько 00:40 сталася смертельна ДТП.".