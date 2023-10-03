У Мерефі п’яний водій ВАЗ «влетів» в електроопору: загинув пасажир (фото)
У місті Мерефа на Харківщині 3 жовтня близько 00:40 сталася смертельна ДТП.
Правоохоронці отримали повідомлення, що внаслідок аварії в автомобілі «ВАЗ-2102» застрягли люди, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Встановлено, що 32-річний водій транспортного засобу не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де зіштовхнувся з електроопорою. Чоловік перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння», – зазначили поліцейські.
Внаслідок ДТП загинув 35-річний пасажир авто. Водій отримав незначні тілесні ушкодження та відмовився від госпіталізації.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ. Водія правоохоронці затримали.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 11:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Мерефа на Харківщині 3 жовтня близько 00:40 сталася смертельна ДТП.".