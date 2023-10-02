Потрійна ДТП у Харкові: один водій помер, ще один – у лікарні (фото)

Близько 13:50 2 жовтня на Олександрівському проспекті в Харкові сталася ДТП, в результаті якої є загиблий і постраждалий.

Автомобіль “Volkswagen Jetta” під керуванням 36-річного водія зіткнувся з “Opel Vectra”, який після цього відкинуло на “Volkswagen Transporter”, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

47-річний водій “Opel” від отриманих травм помер на місці, а керманича “Volkswagen Jetta” ушпиталили з травмами.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області