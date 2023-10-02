Потрійна ДТП у Харкові: один водій помер, ще один – у лікарні (фото)
Близько 13:50 2 жовтня на Олександрівському проспекті в Харкові сталася ДТП, в результаті якої є загиблий і постраждалий.
Автомобіль “Volkswagen Jetta” під керуванням 36-річного водія зіткнувся з “Opel Vectra”, який після цього відкинуло на “Volkswagen Transporter”, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
47-річний водій “Opel” від отриманих травм помер на місці, а керманича “Volkswagen Jetta” ушпиталили з травмами.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 19:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 13:50 2 жовтня на Олександрівському проспекті в Харкові сталася ДТП, в результаті якої є загиблий і постраждалий.".