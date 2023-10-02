Live
  • Пн 02.10.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.74
    • 🟢

Потрійна ДТП у Харкові: один водій помер, ще один – у лікарні (фото)

Події 19:35   02.10.2023
Олена Нагорна
Потрійна ДТП у Харкові: один водій помер, ще один – у лікарні (фото)

Близько 13:50 2 жовтня на Олександрівському проспекті в Харкові сталася ДТП, в результаті якої є загиблий і постраждалий.

Автомобіль “Volkswagen Jetta” під керуванням 36-річного водія зіткнувся з “Opel Vectra”, який після цього відкинуло на “Volkswagen Transporter”, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

47-річний водій “Opel” від отриманих травм помер на місці, а керманича “Volkswagen Jetta” ушпиталили з травмами.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Читайте також: У Харкові п’яний водій збив дитину

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Потрійна ДТП у Харкові: один водій помер, ще один – у лікарні (фото)
Потрійна ДТП у Харкові: один водій помер, ще один – у лікарні (фото)
02.10.2023, 19:35
538 млн грн компенсацій потрібно на Харківщині за пошкоджене майно
538 млн грн компенсацій потрібно на Харківщині за пошкоджене майно
02.10.2023, 18:11
“Високий показник”: під Куп’янськом і Лиманом ворог 23 рази застосував авіацію
“Високий показник”: під Куп’янськом і Лиманом ворог 23 рази застосував авіацію
02.10.2023, 19:16
Де вигідніше купувати овочі в Харкові: ціни на ринках і в супермаркетах
Де вигідніше купувати овочі в Харкові: ціни на ринках і в супермаркетах
02.10.2023, 12:47
Ворог обстріляв село на Харківщині: зафіксовані щонайменше 18 ударів (фото)
Ворог обстріляв село на Харківщині: зафіксовані щонайменше 18 ударів (фото)
02.10.2023, 13:07
Ворожий снаряд знешкодили на Куп’янському напрямку: момент вибуху
Ворожий снаряд знешкодили на Куп’янському напрямку: момент вибуху
02.10.2023, 13:33

Новини за темою:


  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Потрійна ДТП у Харкові: один водій помер, ще один – у лікарні (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 19:35;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 13:50 2 жовтня на Олександрівському проспекті в Харкові сталася ДТП, в результаті якої є загиблий і постраждалий.".