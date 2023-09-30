У Харкові п’яний водій збив дитину
У Харкові вранці 30 вересня сталася ДТП – “Daewoo Sens” збив 12-річного хлопчика, який переходив дорогу.
“Водій “Daewoo Sens” скоїв наїзд на 12-річного хлопця, який переходив дорогу. Постраждалого з численними травмами доставили до лікарні”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
За інформацією поліції, ДТП сталася вранці 30 вересня на вулиці Франтішека Крала.
“Встановлено, що 41-річний чоловік перебував за кермом у стані сп’яніння”, – доповнили поліціянти.
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Слідчі вже порушили кримінальне провадження. Наразі вирішують питання про затримання водія, який збив дитину.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2023 в 13:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вранці 30 вересня сталася ДТП – “Daewoo Sens” збив 12-річного хлопчика, який переходив дорогу".