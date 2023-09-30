У Харкові п’яний водій збив дитину

У Харкові вранці 30 вересня сталася ДТП – “Daewoo Sens” збив 12-річного хлопчика, який переходив дорогу.

“Водій “Daewoo Sens” скоїв наїзд на 12-річного хлопця, який переходив дорогу. Постраждалого з численними травмами доставили до лікарні”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

За інформацією поліції, ДТП сталася вранці 30 вересня на вулиці Франтішека Крала.

“Встановлено, що 41-річний чоловік перебував за кермом у стані сп’яніння”, – доповнили поліціянти.

Слідчі вже порушили кримінальне провадження. Наразі вирішують питання про затримання водія, який збив дитину.