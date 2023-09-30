В Харькове пьяный водитель сбил ребенка
В Харькове утром 30 сентября произошло ДТП — «Daewoo Sens» сбил 12-летнего мальчика, переходившего дорогу.
«Водитель «Daewoo Sens» совершил наезд на переходившего дорогу 12-летнего парня. Пострадавший с многочисленными травмами был доставлен в больницу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По информации полиции, ДТП случилось утром 30 сентября по улице Франтишека Крала.
«Установлено, что 41-летний мужчина находился за рулем в состоянии опьянения», — дополнили полицейские.
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Следователи уже возбудили уголовное производство. Сейчас решают вопрос о задержании водителя, сбившего ребенка.
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- • Дата публикации материала: 30 сентября 2023 в 13:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове утром 30 сентября произошло ДТП — «Daewoo Sens» сбил 12-летнего мальчика, переходившего дорогу".