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В Харькове пьяный водитель сбил ребенка

Происшествия 13:58   30.09.2023
Оксана Горун
В Харькове пьяный водитель сбил ребенка

В Харькове утром 30 сентября произошло ДТП — «Daewoo Sens» сбил 12-летнего мальчика, переходившего дорогу. 

«Водитель «Daewoo Sens» совершил наезд на переходившего дорогу 12-летнего парня. Пострадавший с многочисленными травмами был доставлен в больницу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В Харькове сбили ребенка на дороге 2

По информации полиции, ДТП случилось утром 30 сентября по улице Франтишека Крала.

«Установлено, что 41-летний мужчина находился за рулем в состоянии опьянения», — дополнили полицейские.

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Следователи уже возбудили уголовное производство. Сейчас решают вопрос о задержании водителя, сбившего ребенка.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 сентября 2023 в 13:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове утром 30 сентября произошло ДТП — «Daewoo Sens» сбил 12-летнего мальчика, переходившего дорогу".