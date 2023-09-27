10 лет неволи «светит» водителю, пьяным сбившему насмерть 11-летнюю девочку

В Изюме 9 июля этого года 45-летний водитель легковушки Honda во время движения по ул. Казацкий наехал на 11-летнюю девочку, которая шла в попутном с автомобилем направлении, сообщила Харьковскя областная прокуратура.

От полученных травм ребенок погиб на месте.

Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он ехал на автомобиле со скоростью 64 км/ч, превышавшую максимально допустимую скорость в населенном пункте.

Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК РФ. В настоящее время он находится под стражей.

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего мужчины по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Будут судить водителя в Дзержинском районном суде Харькова.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.