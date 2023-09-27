10 лет неволи «светит» водителю, пьяным сбившему насмерть 11-летнюю девочку
В Изюме 9 июля этого года 45-летний водитель легковушки Honda во время движения по ул. Казацкий наехал на 11-летнюю девочку, которая шла в попутном с автомобилем направлении, сообщила Харьковскя областная прокуратура.
От полученных травм ребенок погиб на месте.
Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он ехал на автомобиле со скоростью 64 км/ч, превышавшую максимально допустимую скорость в населенном пункте.
Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК РФ. В настоящее время он находится под стражей.
Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего мужчины по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).
Будут судить водителя в Дзержинском районном суде Харькова.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 14:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме 9 июля этого года 45-летний водитель легковушки Honda во время движения по ул. Казацкий наехал на 11-летнюю девочку, которая шла в попутном с автомобилем направлении, сообщила Харьковскя областная прокуратура. ".