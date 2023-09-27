Live
  • Ср 27.09.2023
    • Харьков
  •   +27°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.76
    • 🟢

10 лет неволи «светит» водителю, пьяным сбившему насмерть 11-летнюю девочку

Происшествия 14:56   27.09.2023
Оксана Якушко
10 лет неволи «светит» водителю, пьяным сбившему насмерть 11-летнюю девочку

В Изюме 9 июля этого года 45-летний водитель легковушки Honda во время движения по ул. Казацкий наехал на 11-летнюю девочку, которая шла в попутном с автомобилем направлении, сообщила Харьковскя областная прокуратура. 

От полученных травм ребенок погиб на месте.

Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он ехал на автомобиле со скоростью 64 км/ч, превышавшую максимально допустимую скорость в населенном пункте.

Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК РФ. В настоящее время он находится под стражей.

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего мужчины по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Будут судить водителя в Дзержинском районном суде Харькова.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

Читайте также: ДТП на Салтовке: автомобиль сбил велосипедиста, мужчина в больнице (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Оккупанты перешли границу на Харьковщине и начали укрепляться: данные ГПСУ
Оккупанты перешли границу на Харьковщине и начали укрепляться: данные ГПСУ
26.09.2023, 08:34
Харьковский бизнесмен друг Кернеса Фукс сказал, как прошел границу без отметки
Харьковский бизнесмен друг Кернеса Фукс сказал, как прошел границу без отметки
27.09.2023, 07:53
В Индустриальном районе Харькова не построят дома: у компании забрали землю
В Индустриальном районе Харькова не построят дома: у компании забрали землю
26.09.2023, 18:28
Трамп годами обманывал банки и страховые компании – приговор суда в Нью-Йорке
Трамп годами обманывал банки и страховые компании – приговор суда в Нью-Йорке
27.09.2023, 15:42
Зеленский призвал всех украинцев остановиться на минуту 1 октября (видео)
Зеленский призвал всех украинцев остановиться на минуту 1 октября (видео)
27.09.2023, 09:33
На 13 лет посадили коллаборанта из Купянска, грабившего под видом обысков
На 13 лет посадили коллаборанта из Купянска, грабившего под видом обысков
27.09.2023, 16:33

Новости по теме:

14:30
Родители случайно нашли сына, которого искали 12 лет, сбив его машиной в ДТП
16:26
Харьковчане могут забрать свои машины, брошенные в начале войны
11:13
В Харькове мужчина открыл огонь по супругам и машине, его взяли под стражу
12:27
Снаряд для РСЗО «Ураган» и другое оружие перевозил мужчина в машине в Харькове
15:27
Россияне ударили по центру Купянска на Харьковщине, 5 автомобилей загорелись

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «10 лет неволи «светит» водителю, пьяным сбившему насмерть 11-летнюю девочку»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 14:56;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме 9 июля этого года 45-летний водитель легковушки Honda во время движения по ул. Казацкий наехал на 11-летнюю девочку, которая шла в попутном с автомобилем направлении, сообщила Харьковскя областная прокуратура. ".