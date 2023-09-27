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10 років за ґратами «світить» водію, який збив на смерть 11-річну дівчинку

Події 14:56   27.09.2023
Оксана Якушко
10 років за ґратами «світить» водію, який збив на смерть 11-річну дівчинку

В Ізюмі 9 липня цього року 45-річний водій легковика Honda під час руху вул. Козацький наїхав на 11-річну дівчинку, яка йшла у попутному з автомобілем напрямку, повідомила Харківська обласна прокуратура. 

Від отриманих травм дитина загинула на місці.

Встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, він рухався на автомобілі зі швидкістю 64 км/год, яка перевищувала максимально допустиму швидкість в населеному пункті.

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України. Нині він перебуває під вартою.

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 45-річного чоловіка за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Судитимуть водія у Дзержинському районному суді Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2023 в 14:56;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі 9 липня цього року 45-річний водій легковика Honda під час руху вул. Козацький наїхав на 11-річну дівчинку, яка йшла у попутному з автомобілем напрямку, повідомила Харківська обласна прокуратура. ".