ДТП на Салтівці: автомобіль збив велосипедиста, чоловік у лікарні (фото)

18 вересня по вулиці Валентинівській у Харкові 62-річний водій автомобіля «Mitsubishi Colt» збив 60-річного велосипедиста.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, постраждалий отримав різні тілесні ушкодження. Його шпиталізували.

«Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ», – додали в поліції.