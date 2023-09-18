ДТП на Салтівці: автомобіль збив велосипедиста, чоловік у лікарні (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
18 вересня по вулиці Валентинівській у Харкові 62-річний водій автомобіля «Mitsubishi Colt» збив 60-річного велосипедиста.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, постраждалий отримав різні тілесні ушкодження. Його шпиталізували.
«Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ», – додали в поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 12:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 вересня по вулиці Валентинівській у Харкові 62-річний водій автомобіля «Mitsubishi Colt» збив 60-річного велосипедиста.".