ДТП на Салтовке: автомобиль сбил велосипедиста, мужчина в больнице (фото)

18 сентября по улице Валентиновской в Харькове 62-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Colt» сбил 60-летнего велосипедиста.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, пострадавший получил разные телесные повреждения. Его госпитализировали.

«Следователями решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ», — добавили в полиции.