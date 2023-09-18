ДТП на Салтовке: автомобиль сбил велосипедиста, мужчина в больнице (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
18 сентября по улице Валентиновской в Харькове 62-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Colt» сбил 60-летнего велосипедиста.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, пострадавший получил разные телесные повреждения. Его госпитализировали.
«Следователями решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ», — добавили в полиции.
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 12:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 сентября по улице Валентиновской в Харькове 62-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Colt» сбил 60-летнего велосипедиста.".