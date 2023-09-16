Два ребенка пострадали в ДТП в Харькове (фото)

Девочки 11 и 15 лет, а также два водителя получили различные травмы при столкновении четырех авто в Харькове.

«15 сентября в 15:54 на улице Клочковской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием транспортных средств «МАН», «Skoda Octavia», «Peugeot 301» и «Peugeot 3008». Различные телесные повреждения получили 52-летний водитель «Skoda» и его 15-летняя пассажирка, а также 51-летний водитель и 11-летняя пассажирка «Peugeot 301», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские проинформировали, что уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.