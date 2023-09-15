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В Харькове водитель BMW сбил насмерть велосипедистку и погиб сам (фото)

Происшествия 10:50   15.09.2023
Елена Нагорная
В Харькове водитель BMW сбил насмерть велосипедистку и погиб сам (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

На проспекте Героев Харькова около 18:30 14 сентября произошла авария, в результате которой погибли два человека.

Автомобиль BMW сбил велосипедистку и врезался в столб. 23-летняя девушка и 43-летний водитель от полученных травм скончались на месте, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ.


Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 10:50;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На проспекте Героев Харькова около 18:30 14 сентября произошла авария, в результате которой погибли два человека.".