В Харькове водитель BMW сбил насмерть велосипедистку и погиб сам (фото)

На проспекте Героев Харькова около 18:30 14 сентября произошла авария, в результате которой погибли два человека.

Автомобиль BMW сбил велосипедистку и врезался в столб. 23-летняя девушка и 43-летний водитель от полученных травм скончались на месте, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ.



Фото: ГУНП в Харьковской области