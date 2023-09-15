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У Харкові водій BMW збив на смерть велосипедистку і загинув сам (фото)

Події 10:50   15.09.2023
Олена Нагорна
У Харкові водій BMW збив на смерть велосипедистку і загинув сам (фото)

На проспекті Героїв Харкова близько 18:30 14 вересня сталася аварія, внаслідок якої загинули дві людини.

Автомобіль BMW збив велосипедистку та врізався у стовп. 23-річна дівчина та 43-річний водій від отриманих травм померли на місці, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ.


Фото: ГУНП у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2023 в 10:50;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На проспекті Героїв Харкова близько 18:30 14 вересня сталася аварія, внаслідок якої загинули дві людини.".