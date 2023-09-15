У Харкові водій BMW збив на смерть велосипедистку і загинув сам (фото)

На проспекті Героїв Харкова близько 18:30 14 вересня сталася аварія, внаслідок якої загинули дві людини.

Автомобіль BMW збив велосипедистку та врізався у стовп. 23-річна дівчина та 43-річний водій від отриманих травм померли на місці, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ.



Фото: ГУНП у Харківській області