У Харкові водій BMW збив на смерть велосипедистку і загинув сам (фото)
На проспекті Героїв Харкова близько 18:30 14 вересня сталася аварія, внаслідок якої загинули дві людини.
Автомобіль BMW збив велосипедистку та врізався у стовп. 23-річна дівчина та 43-річний водій від отриманих травм померли на місці, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ.
Фото: ГУНП у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2023 в 10:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На проспекті Героїв Харкова близько 18:30 14 вересня сталася аварія, внаслідок якої загинули дві людини.".