Мікроавтобус збив 9-річного хлопчика на пішохідному переході в Харкові

На проспекті Тракторобудівників у Харкові близько 17-ї години 14 вересня сталася ДТП, в якій постраждала 9-річна дитина.

Автомобіль “Mercedes Vito” збив хлопчика на пішохідному переході, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

З травмами дитину ушпиталили. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.