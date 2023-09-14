Мікроавтобус збив 9-річного хлопчика на пішохідному переході в Харкові
На проспекті Тракторобудівників у Харкові близько 17-ї години 14 вересня сталася ДТП, в якій постраждала 9-річна дитина.
Автомобіль “Mercedes Vito” збив хлопчика на пішохідному переході, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
З травмами дитину ушпиталили. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2023 в 21:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На проспекті Тракторобудівників у Харкові близько 17-ї години 14 вересня сталася ДТП, в якій постраждала 9-річна дитина.".