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У ДТП на Харківщині загинули водій вантажівки та пішохід (фото)

Події 19:05   14.09.2023
Олена Нагорна
У ДТП на Харківщині загинули водій вантажівки та пішохід (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Дві смертельні аварії сталися у Харківській області ввечері 13 вересня. На Богодухівщині загинув водій вантажівки, а на харківській окружній – пішохід.

Близько 18:50 на автодорозі “Київ-Харків-Довжанський” у районі села Черемушна Богодухівського району 52-річний водій “DAF” з напівпричепом не впорався з керуванням, вилетів за межі проїжджої частини та в’їхав у дерево, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Також, за даними правоохоронців, о 21:00 на харківській кільцевій дорозі 39-річний водій “Skoda Octavia” збив 62-річного чоловіка, який загинув на місці.


Фото: ГУНП в Харківській області

За фактами ДТП відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2023 в 19:05;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві смертельні аварії сталися у Харківській області ввечері 13 вересня. На Богодухівщині загинув водій вантажівки, а на харківській окружній – пішохід.".