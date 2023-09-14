У ДТП на Харківщині загинули водій вантажівки та пішохід (фото)

Дві смертельні аварії сталися у Харківській області ввечері 13 вересня. На Богодухівщині загинув водій вантажівки, а на харківській окружній – пішохід.

Близько 18:50 на автодорозі “Київ-Харків-Довжанський” у районі села Черемушна Богодухівського району 52-річний водій “DAF” з напівпричепом не впорався з керуванням, вилетів за межі проїжджої частини та в’їхав у дерево, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Також, за даними правоохоронців, о 21:00 на харківській кільцевій дорозі 39-річний водій “Skoda Octavia” збив 62-річного чоловіка, який загинув на місці.



Фото: ГУНП в Харківській області

За фактами ДТП відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.