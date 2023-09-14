У ДТП на Харківщині загинули водій вантажівки та пішохід (фото)
Дві смертельні аварії сталися у Харківській області ввечері 13 вересня. На Богодухівщині загинув водій вантажівки, а на харківській окружній – пішохід.
Близько 18:50 на автодорозі “Київ-Харків-Довжанський” у районі села Черемушна Богодухівського району 52-річний водій “DAF” з напівпричепом не впорався з керуванням, вилетів за межі проїжджої частини та в’їхав у дерево, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Також, за даними правоохоронців, о 21:00 на харківській кільцевій дорозі 39-річний водій “Skoda Octavia” збив 62-річного чоловіка, який загинув на місці.
Фото: ГУНП в Харківській області
За фактами ДТП відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2023 в 19:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві смертельні аварії сталися у Харківській області ввечері 13 вересня. На Богодухівщині загинув водій вантажівки, а на харківській окружній – пішохід.".