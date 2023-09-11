47 п’яних водіїв зупинили на Харківщині за вихідні
Патрульні повідомили, як пройшли вихідні у регіоні.
“За минулі вихідні патрульні обробили 504 виклики, виявили 47 водіїв з ознаками сп’яніння, виявили 16 осіб, які мали, ймовірно, наркотичні речовини, склали 489 постанов, їх 439 порушення ПДР. Також інспектори притягнули до відповідальності 13 пішоходів за порушення ними правил дорожнього руху”, – навели статистику в пресслужбі Патрульної поліції Харківщини.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 11:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульні повідомили, як пройшли вихідні у регіоні".