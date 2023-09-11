47 п’яних водіїв зупинили на Харківщині за вихідні

Патрульні повідомили, як пройшли вихідні у регіоні.

“За минулі вихідні патрульні обробили 504 виклики, виявили 47 водіїв з ознаками сп’яніння, виявили 16 осіб, які мали, ймовірно, наркотичні речовини, склали 489 постанов, їх 439 порушення ПДР. Також інспектори притягнули до відповідальності 13 пішоходів за порушення ними правил дорожнього руху”, – навели статистику в пресслужбі Патрульної поліції Харківщини.