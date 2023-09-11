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47 п’яних водіїв зупинили на Харківщині за вихідні

Суспільство 11:58   11.09.2023
Оксана Горун
47 п’яних водіїв зупинили на Харківщині за вихідні

Патрульні повідомили, як пройшли вихідні у регіоні.

“За минулі вихідні патрульні обробили 504 виклики, виявили 47 водіїв з ознаками сп’яніння, виявили 16 осіб, які мали, ймовірно, наркотичні речовини, склали 489 постанов, їх 439 порушення ПДР. Також інспектори притягнули до відповідальності 13 пішоходів за порушення ними правил дорожнього руху”, – навели статистику в пресслужбі Патрульної поліції Харківщини.

Статистика патрульних за вихідні 9-10 вересня 2023 року на Харківщині

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 11:58;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульні повідомили, як пройшли вихідні у регіоні".