47 пьяных водителей остановили на Харьковщине за выходные
Фото: УПП в Харьковской области
Патрульные сообщили, как прошли выходные в регионе.
«За прошедшие выходные патрульные обработали 504 вызова, обнаружили 47 водителей с признаками опьянения, обнаружили 16 лиц, которые имели, вероятно, наркотические вещества, составили 489 постановлений, из них 439 за нарушение ПДД. Также инспекторы привлекли к ответственности 13 пешеходов за нарушение ими ПДД», — привели статистику в пресс-службе Патрульной полиции Харьковщины.
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 11:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные сообщили, как прошли выходные в регионе".