Live
  • Пн 11.09.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.12
    • 🟢

47 пьяных водителей остановили на Харьковщине за выходные

Общество 11:58   11.09.2023
Оксана Горун
47 пьяных водителей остановили на Харьковщине за выходные Фото: УПП в Харьковской области

Патрульные сообщили, как прошли выходные в регионе.

«За прошедшие выходные патрульные обработали 504 вызова, обнаружили 47  водителей с признаками опьянения, обнаружили 16 лиц, которые имели, вероятно, наркотические вещества, составили 489 постановлений, из них 439 за нарушение ПДД. Также инспекторы привлекли к ответственности 13 пешеходов за нарушение ими ПДД», — привели статистику в пресс-службе Патрульной полиции Харьковщины.

Статистика патрульных за выходные 9-10 сентября 2023 на Харьковщине

Читайте также: ДТП в Харькове: машина врезалась в троллейбус (фото)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ночью РФ нанесла удар, под авиаударами были села на Харьковщине — Генштаб
Ночью РФ нанесла удар, под авиаударами были села на Харьковщине — Генштаб
11.09.2023, 07:12
На Харьковщине собираются ликвидировать гимназию
На Харьковщине собираются ликвидировать гимназию
11.09.2023, 09:43
Машовец сообщил, что ВСУ перерезали дорогу оккупантам на юге (карты)
Машовец сообщил, что ВСУ перерезали дорогу оккупантам на юге (карты)
11.09.2023, 08:55
Враг собирается с силами на Купянском направлении — Маляр
Враг собирается с силами на Купянском направлении — Маляр
11.09.2023, 08:14
ДТП в Харькове: машина врезалась в троллейбус (фото)
ДТП в Харькове: машина врезалась в троллейбус (фото)
11.09.2023, 11:09
На Харьковщине у гражданки РФ через суд забрали 5,5 га земли
На Харьковщине у гражданки РФ через суд забрали 5,5 га земли
11.09.2023, 12:44

Новости по теме:

11:09
ДТП в Харькове: машина врезалась в троллейбус (фото)
21:36
В Харькове водитель с наркотиками предлагал 10 тыс. грн копам
20:19
Подросток на Харьковщине пошла гулять и не вернулась: ее нашли со знакомым
17:01
Пьяная мать оставила без присмотра двоих детей на Харьковщине
12:36
В Харьковской области поймали вора, который обокрал ребенка

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «47 пьяных водителей остановили на Харьковщине за выходные»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 11:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные сообщили, как прошли выходные в регионе".