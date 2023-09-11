47 пьяных водителей остановили на Харьковщине за выходные

Патрульные сообщили, как прошли выходные в регионе.

«За прошедшие выходные патрульные обработали 504 вызова, обнаружили 47 водителей с признаками опьянения, обнаружили 16 лиц, которые имели, вероятно, наркотические вещества, составили 489 постановлений, из них 439 за нарушение ПДД. Также инспекторы привлекли к ответственности 13 пешеходов за нарушение ими ПДД», — привели статистику в пресс-службе Патрульной полиции Харьковщины.