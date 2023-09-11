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ДТП в Харькове: машина врезалась в троллейбус (фото)

Происшествия 11:09   11.09.2023
Оксана Горун
ДТП в Харькове: машина врезалась в троллейбус (фото)

ДТП случилось в Салтовском районе Харькова вечером 10 сентября, сообщили в полиции.

«Событие произошло 10 сентября около 20:35 в районе перекрестка проспекта Юбилейного и проспекта Льва Ландау. Водитель ВАЗ 2101 при повороте столкнулся с троллейбусом, который стоял на красный сигнал светофора без пассажиров», — привели подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате ДТП пострадал 54-летний водитель легковушки. Его отправили в больницу.

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Полиция возбудила уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

ДТП в Харькове с троллейбусом 10.09.2023

ДТП в Харькове с троллейбусом 10.09.2023 2

ДТП в Харькове с троллейбусом 10.09.2023 3

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 11:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП случилось в Салтовском районе Харькова вечером 10 сентября, сообщили в полиции".