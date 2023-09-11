ДТП в Харькове: машина врезалась в троллейбус (фото)
ДТП случилось в Салтовском районе Харькова вечером 10 сентября, сообщили в полиции.
«Событие произошло 10 сентября около 20:35 в районе перекрестка проспекта Юбилейного и проспекта Льва Ландау. Водитель ВАЗ 2101 при повороте столкнулся с троллейбусом, который стоял на красный сигнал светофора без пассажиров», — привели подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В результате ДТП пострадал 54-летний водитель легковушки. Его отправили в больницу.
Читайте также: ДТП на Харьковщине: погибший и 6 пострадавших, среди них – двое детей (фото)
Полиция возбудила уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «ДТП в Харькове: машина врезалась в троллейбус (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 11:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП случилось в Салтовском районе Харькова вечером 10 сентября, сообщили в полиции".