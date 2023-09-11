ДТП в Харькове: машина врезалась в троллейбус (фото)

ДТП случилось в Салтовском районе Харькова вечером 10 сентября, сообщили в полиции.

«Событие произошло 10 сентября около 20:35 в районе перекрестка проспекта Юбилейного и проспекта Льва Ландау. Водитель ВАЗ 2101 при повороте столкнулся с троллейбусом, который стоял на красный сигнал светофора без пассажиров», — привели подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате ДТП пострадал 54-летний водитель легковушки. Его отправили в больницу.

Полиция возбудила уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.