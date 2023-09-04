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ДТП на Харьковщине: погибший и 6 пострадавших, среди них – двое детей (фото)

Общество 14:51   04.09.2023
Виктория Яковенко
ДТП на Харьковщине: погибший и 6 пострадавших, среди них – двое детей (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

3 сентября в 19:20 на автодороге «Мерефа-Лозовая-Павлоград» недалеко от села Борки столкнулись автомобили «Skoda Octavia» под управлением 52-летней женщины и «ЗАЗ Sens», за рулем которого находился 32-летний мужчина.

«В результате аварии водитель автомобиля «Skoda» и 53-летний пассажир получили телесные повреждения, 54-летний пассажир погиб на месте. Водитель другого авто, 29-летняя женщина, 7-летний парень и 2-летняя девочка получили травмы. Пострадавшие были доставлены в харьковскую больницу», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 сентября 2023 в 14:51;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 сентября в 19:20 на автодороге «Мерефа-Лозовая-Павлоград» недалеко от села Борки столкнулись автомобили «Skoda Octavia» под управлением 52-летней женщины и «ЗАЗ Sens», за рулем которого находился 32-летний мужчина.".