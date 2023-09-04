ДТП на Харківщині: загиблий і 6 постраждалих, серед них – двоє дітей (фото)

3 вересня о 19:20 на автодорозі «Мерефа-Лозова-Павлоград» неподалік села Борки зуткнулися автомобілі «Skoda Octavia» під керуванням 52-річної жінки та «ЗАЗ Sens», за кермом якого був 32-річний чоловік.

«В результаті аварії водійка автівки «Skoda» та 53-річний пасажир отримали тілесні ушкодження, 54-річний пасажир загинув на місці. Водій іншого авто, 29-річна жінка, 7-річний хлопець та дворічна дівчинка отримали травми. Постраждалих доставили до харківської лікарні», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.