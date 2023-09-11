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ДТП у Харкові: машина врізалася у тролейбус (фото)

Події 11:09   11.09.2023
Оксана Горун
ДТП у Харкові: машина врізалася у тролейбус (фото)

ДТП сталася в Салтівському районі Харкова увечері 10 вересня, повідомили в поліції.

“Подія сталася 10 вересня близько 20:35 в районі перехрестя проспекту Ювілейного та проспекту Льва Ландау. Водій ВАЗ 2101 при повороті зіштовхнувся з тролейбусом, який стояв на червоний сигнал світлофора без пасажирів”, – навели подробиці у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Внаслідок ДТП постраждав 54-річний водій легковика. Його відправили до лікарні.

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Поліція порушила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

ДТП у Харкові з тролейбусом 10.09.2023

ДТП у Харкові з тролейбусом 10.09.2023 2

ДТП у Харкові з тролейбусом 10.09.2023 3

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 11:09;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася в Салтівському районі Харкова увечері 10 вересня, повідомили в поліції".