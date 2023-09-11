ДТП у Харкові: машина врізалася у тролейбус (фото)
ДТП сталася в Салтівському районі Харкова увечері 10 вересня, повідомили в поліції.
“Подія сталася 10 вересня близько 20:35 в районі перехрестя проспекту Ювілейного та проспекту Льва Ландау. Водій ВАЗ 2101 при повороті зіштовхнувся з тролейбусом, який стояв на червоний сигнал світлофора без пасажирів”, – навели подробиці у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Внаслідок ДТП постраждав 54-річний водій легковика. Його відправили до лікарні.
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Поліція порушила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 11:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася в Салтівському районі Харкова увечері 10 вересня, повідомили в поліції".