В ДТП на Харьковщине погибли водитель грузовика и пешеход (фото)

Две смертельные аварии произошли в Харьковской области вечером 13 сентября. На Богодуховщине погиб водитель грузовика, а на харьковской окружной — пешеход.

Около 18:50 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» в районе села Черемушная Богодуховского района 52-летний водитель «DAF» с полуприцепом не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части и въехал в дерево, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Также, по данным правоохранителей, в 21:00 на харьковской окружной дороге 39-летний водитель «Skoda Octavia» сбил 62-летнего мужчину, который погиб на месте.



Фото: ГУНП в Харьковской области

По фактам ДТП открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

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