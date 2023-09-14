Микроавтобус сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в Харькове

На проспекте Тракторостроителей в Харькове около 17 часов 14 сентября произошло ДТП, в котором пострадал 9-летний ребенок.

Автомобиль «Mercedes Vito» сбил мальчика на пешеходном переходе, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

С травмами ребенка госпитализировали. Решается вопрос об открытии уголовного производства.