Микроавтобус сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области
На проспекте Тракторостроителей в Харькове около 17 часов 14 сентября произошло ДТП, в котором пострадал 9-летний ребенок.
Автомобиль «Mercedes Vito» сбил мальчика на пешеходном переходе, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
С травмами ребенка госпитализировали. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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- • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 21:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На проспекте Тракторостроителей в Харькове около 17 часов 14 сентября произошло ДТП, в котором пострадал 9-летний ребенок.".