Дві дитини постраждали в ДТП у Харкові (фото)

Дівчатка 11 та 15 років, а також два водії отримали різні травми при зіткненні чотирьох автівок у Харкові.

“15 вересня о 15:54 на вулиці Клочківській сталася дорожньо-транспортна пригода за участі транспортних засобів “МАН”, “Skoda Octavia”, “Peugeot 301” та “Peugeot 3008”. Різні тілесні ушкодження отримали 52-річний водій “Skoda” та його 15-річна пасажирка, а також 51-річний водій та 11-річна пасажирка “Peugeot 301”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліціянти поінформували, що вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.