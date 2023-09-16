Дві дитини постраждали в ДТП у Харкові (фото)
Дівчатка 11 та 15 років, а також два водії отримали різні травми при зіткненні чотирьох автівок у Харкові.
“15 вересня о 15:54 на вулиці Клочківській сталася дорожньо-транспортна пригода за участі транспортних засобів “МАН”, “Skoda Octavia”, “Peugeot 301” та “Peugeot 3008”. Різні тілесні ушкодження отримали 52-річний водій “Skoda” та його 15-річна пасажирка, а також 51-річний водій та 11-річна пасажирка “Peugeot 301”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
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Поліціянти поінформували, що вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2023 в 09:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дівчатка 11 та 15 років, а також два водії отримали різні травми при зіткненні чотирьох автівок у Харкові".