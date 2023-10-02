Тройное ДТП в Харькове: один водитель умер, еще один — в больнице (фото)

Около 13:50 2 октября на проспекте Александровском в Харькове произошло ДТП, в результате которого есть погибший и пострадавший.

Автомобиль «Volkswagen Jetta» под управлением 36-летнего водителя столкнулся с «Opel Vectra», который впоследствии отбросило на «Volkswagen Transporter», сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

47-летний водитель «Opel» от полученных травм скончался на месте, а водителя «Volkswagen Jetta» госпитализировали с травмами.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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