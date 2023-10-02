Тройное ДТП в Харькове: один водитель умер, еще один — в больнице (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Около 13:50 2 октября на проспекте Александровском в Харькове произошло ДТП, в результате которого есть погибший и пострадавший.
Автомобиль «Volkswagen Jetta» под управлением 36-летнего водителя столкнулся с «Opel Vectra», который впоследствии отбросило на «Volkswagen Transporter», сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
47-летний водитель «Opel» от полученных травм скончался на месте, а водителя «Volkswagen Jetta» госпитализировали с травмами.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Читайте также: В Харькове пьяный водитель сбил ребенка
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Тройное ДТП в Харькове: один водитель умер, еще один — в больнице (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 19:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 13:50 2 октября на проспекте Александровском в Харькове произошло ДТП, в результате которого есть погибший и пострадавший.".