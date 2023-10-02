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Тройное ДТП в Харькове: один водитель умер, еще один — в больнице (фото)

Происшествия 19:35   02.10.2023
Елена Нагорная
Тройное ДТП в Харькове: один водитель умер, еще один — в больнице (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Около 13:50 2 октября на проспекте Александровском в Харькове произошло ДТП, в результате которого есть погибший и пострадавший.

Автомобиль «Volkswagen Jetta» под управлением 36-летнего водителя столкнулся с «Opel Vectra», который впоследствии отбросило на «Volkswagen Transporter», сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

47-летний водитель «Opel» от полученных травм скончался на месте, а водителя «Volkswagen Jetta» госпитализировали с травмами.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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    • • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 19:35;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 13:50 2 октября на проспекте Александровском в Харькове произошло ДТП, в результате которого есть погибший и пострадавший.".