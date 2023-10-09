На трасі у Валках зіткнулися легковик та вантажівка: водії у лікарні (фото)

9 жовтня близько 9:00 на автошляху «Харків-Київ» в місті Валки сталася аварія: зіткнулися легковик «Volkswagen Passsat» за кермом якого був 21-річний чоловік та вантажівка «Daf», де був 64-річний водій.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Водії отримали незначні тілесні ушкодження. Їх шпиталізували.

Інформацію про подію зареєстрували у Єдиному обліку. Наразі встановлюються обставини аварії.