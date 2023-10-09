На трасі у Валках зіткнулися легковик та вантажівка: водії у лікарні (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
9 жовтня близько 9:00 на автошляху «Харків-Київ» в місті Валки сталася аварія: зіткнулися легковик «Volkswagen Passsat» за кермом якого був 21-річний чоловік та вантажівка «Daf», де був 64-річний водій.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Водії отримали незначні тілесні ушкодження. Їх шпиталізували.
Інформацію про подію зареєстрували у Єдиному обліку. Наразі встановлюються обставини аварії.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 12:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 жовтня близько 9:00 на автошляху «Харків-Київ» в місті Валки сталася аварія: зіткнулися легковик «Volkswagen Passsat» за кермом якого був 21-річний чоловік та вантажівка «Daf», де був 64-річний водій.".