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На трасі у Валках зіткнулися легковик та вантажівка: водії у лікарні (фото)

Події 12:55   09.10.2023
Вікторія Яковенко
На трасі у Валках зіткнулися легковик та вантажівка: водії у лікарні (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

9 жовтня близько 9:00 на автошляху «Харків-Київ» в місті Валки сталася аварія: зіткнулися легковик «Volkswagen Passsat» за кермом якого був 21-річний чоловік та вантажівка «Daf», де був 64-річний водій.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Водії отримали незначні тілесні ушкодження. Їх шпиталізували.

Інформацію про подію зареєстрували у Єдиному обліку. Наразі встановлюються обставини аварії.02

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 12:55;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 жовтня близько 9:00 на автошляху «Харків-Київ» в місті Валки сталася аварія: зіткнулися легковик «Volkswagen Passsat» за кермом якого був 21-річний чоловік та вантажівка «Daf», де був 64-річний водій.".