Авто разорвало: двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Харьковом (фото)
Вследствие ДТП, которое произошло около 15:00 10 октября в поселке Новый Коротич Харьковской области, пострадали три человека и получили повреждения четыре автомобиля.
По предварительным данным, на перекрестке автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» и улицы Солнечной водитель «Daewoo Lanos» поворачивал налево, не убедившись в безопасности маневра, и не предоставил преимущество в движении автомобилю «Mazda СХ5», который ехал во встречном направлении, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Водитель «Daewoo Lanos» получил тяжелые травмы, его личность устанавливается. Также госпитализированы 35-летний водитель «Mazda СХ5» и его 8-летний сын.
В результате ДТП также повреждены автомобили «Renault Laguna» и «ВАЗ -2106», которые стояли на обочине.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Фото: ГУ НП в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 21:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вследствие ДТП, которое произошло около 15:00 10 октября в поселке Новый Коротич Харьковской области, пострадали три человека и получили повреждения четыре автомобиля.".