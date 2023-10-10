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Авто разорвало: двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Харьковом (фото)

Происшествия 21:02   10.10.2023
Елена Нагорная
Авто разорвало: двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Харьковом (фото) Фото: ГУ НП в Харьковской области

Вследствие ДТП, которое произошло около 15:00 10 октября в поселке Новый Коротич Харьковской области, пострадали три человека и получили повреждения четыре автомобиля.

По предварительным данным, на перекрестке автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» и улицы Солнечной водитель «Daewoo Lanos» поворачивал налево, не убедившись в безопасности маневра, и не предоставил преимущество в движении автомобилю «Mazda СХ5», который ехал во встречном направлении, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Водитель «Daewoo Lanos» получил тяжелые травмы, его личность устанавливается. Также госпитализированы 35-летний водитель «Mazda СХ5» и его 8-летний сын.

В результате ДТП также повреждены автомобили «Renault Laguna» и «ВАЗ -2106», которые стояли на обочине.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.


Фото: ГУ НП в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 21:02;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вследствие ДТП, которое произошло около 15:00 10 октября в поселке Новый Коротич Харьковской области, пострадали три человека и получили повреждения четыре автомобиля.".