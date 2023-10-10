Авто разорвало: двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Харьковом (фото)

Вследствие ДТП, которое произошло около 15:00 10 октября в поселке Новый Коротич Харьковской области, пострадали три человека и получили повреждения четыре автомобиля.

По предварительным данным, на перекрестке автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» и улицы Солнечной водитель «Daewoo Lanos» поворачивал налево, не убедившись в безопасности маневра, и не предоставил преимущество в движении автомобилю «Mazda СХ5», который ехал во встречном направлении, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Водитель «Daewoo Lanos» получил тяжелые травмы, его личность устанавливается. Также госпитализированы 35-летний водитель «Mazda СХ5» и его 8-летний сын.

В результате ДТП также повреждены автомобили «Renault Laguna» и «ВАЗ -2106», которые стояли на обочине.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.



Фото: ГУ НП в Харьковской области