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В поле на Чугуевщине насмерть подорвались двое мужчин – Синегубов

Происшествия 11:39   11.10.2023
Виктория Яковенко
В поле на Чугуевщине насмерть подорвались двое мужчин – Синегубов

11 октября в поле вблизи села Граково Чугуевского района на Харьковщине двое молодых мужчин подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

В результате полученных травм мужчины погибли, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Сейчас на месте взрыва работают экстренные службы. Информация уточняется», – добавил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 11:39;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 октября в поле вблизи села Граково Чугуевского района на Харьковщине двое молодых мужчин подорвались на неизвестном взрывном устройстве.".