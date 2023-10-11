В поле на Чугуевщине насмерть подорвались двое мужчин – Синегубов
11 октября в поле вблизи села Граково Чугуевского района на Харьковщине двое молодых мужчин подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
В результате полученных травм мужчины погибли, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Сейчас на месте взрыва работают экстренные службы. Информация уточняется», – добавил Синегубов.
Читайте также: На Изюмщине двое за неделю подорвались на минах: один погиб, другой ранен
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «В поле на Чугуевщине насмерть подорвались двое мужчин – Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 11:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 октября в поле вблизи села Граково Чугуевского района на Харьковщине двое молодых мужчин подорвались на неизвестном взрывном устройстве.".