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У полі на Чугуївщині на смерть підірвалися двоє чоловіків – Синєгубов

Події 11:39   11.10.2023
Вікторія Яковенко
У полі на Чугуївщині на смерть підірвалися двоє чоловіків – Синєгубов

11 жовтня у полі поблизу села Гракове Чугуївського району на Харківщині двоє молодих чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Він отриманих травм чоловіки загинули, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Зараз на місці підриву працюють екстрені служби. Інформація уточнюється», – додав Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 11:39;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 жовтня у полі поблизу села Гракове Чугуївського району на Харківщині двоє молодих чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.".