На Ізюмщині двоє за тиждень підірвалися на мінах: один загинув, інший ранений
На Харківщині за тиждень сапери ДСНС знищили 493 боєприпаси, повідомив речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.
2 жовтня 61-річний чоловік на автомобілі наїхав у лісосмузі на протитанкову міну в уселі Вірнопілля Оскільської громади Ізюмського району. Внаслідок чого він загинув на місці. Виявили загиблого наступного дня.
Увечері 3 жовтня біля села Андріївка Донецької громади Ізюмського району під час сільськогосподарських робіт підірвався комбайн. 55-річний комбайнер отримав мінно-вибухову травму грудної клітини. Через деякий час чоловік звернувся до лікарів – йому надали медичну допомогу.
На території Харківської області працюють 32 піротехнічні розрахунки ДСНС, 169 саперів та 71 одиниця техніки.
«Сапери зведеного загону ДСНС продовжують працювати на деокупованій території Харківщини, а також безпосередньо в місті Харків – розміновують ВНП. Піротехніки здійснили 265 виїздів для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Всього за минулий тиждень було розміновано 493 боєприпаси», – повідомив Євген Василенко.
З початку деокупації Харківщини розміновали 3 710 га території, виявили та знешкодили 79 470 ВНП.
Читайте також: Їхав в «УАЗі» у лісі й натрапив на міну: подробиці НП на Ізюмщині (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Ізюмщині двоє за тиждень підірвалися на мінах: один загинув, інший ранений»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 17:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині за тиждень сапери ДСНС знищили 493 боєприпаси, повідомив речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.".