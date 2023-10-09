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На Ізюмщині двоє за тиждень підірвалися на мінах: один загинув, інший ранений

Події 17:53   09.10.2023
Оксана Якушко
На Ізюмщині двоє за тиждень підірвалися на мінах: один загинув, інший ранений

На Харківщині за тиждень сапери ДСНС знищили 493 боєприпаси, повідомив речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

2 жовтня 61-річний чоловік на автомобілі наїхав у лісосмузі на протитанкову міну в уселі Вірнопілля Оскільської громади Ізюмського району. Внаслідок чого він загинув на місці. Виявили загиблого наступного дня.

Увечері 3 жовтня біля села Андріївка Донецької громади Ізюмського району під час сільськогосподарських робіт підірвався комбайн. 55-річний комбайнер отримав мінно-вибухову травму грудної клітини. Через деякий час чоловік звернувся до лікарів – йому надали медичну допомогу.

На території Харківської області працюють 32 піротехнічні розрахунки ДСНС, 169 саперів та 71 одиниця техніки.

«Сапери зведеного загону ДСНС продовжують працювати на деокупованій території Харківщини, а також безпосередньо в місті Харків – розміновують ВНП. Піротехніки здійснили 265 виїздів для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Всього за минулий тиждень було розміновано 493 боєприпаси», – повідомив Євген Василенко.

З початку деокупації Харківщини розміновали 3 710 га території, виявили та знешкодили 79 470 ВНП.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 17:53;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині за тиждень сапери ДСНС знищили 493 боєприпаси, повідомив речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.".