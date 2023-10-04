Їхав в «УАЗі» у лісі й натрапив на міну: подробиці НП на Ізюмщині (фото)

3 жовтня мешканка Ізюмського району на Харківщині звернулася до правоохоронців й повідомила, що її чоловік підірвався на міні.

У ГУ Нацполіції в Харківській області встановили, що неподалік села Вірнопілля 61-річний водій автомобіля «УАЗ» їхав в лісі та натрапив на невідомий вибуховий пристрій. Від отриманих травм чоловік загинув.

Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.