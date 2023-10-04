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Їхав в «УАЗі» у лісі й натрапив на міну: подробиці НП на Ізюмщині (фото)

Події 12:05   04.10.2023
Вікторія Яковенко
Їхав в «УАЗі» у лісі й натрапив на міну: подробиці НП на Ізюмщині (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

3 жовтня мешканка Ізюмського району на Харківщині звернулася до правоохоронців й повідомила, що її чоловік підірвався на міні.

У ГУ Нацполіції в Харківській області встановили, що неподалік села Вірнопілля 61-річний водій автомобіля «УАЗ» їхав в лісі та натрапив на невідомий вибуховий пристрій. Від отриманих травм чоловік загинув.

Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 12:05;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 жовтня мешканка Ізюмського району на Харківщині звернулася до правоохоронців й повідомила, що її чоловік підірвався на міні.".