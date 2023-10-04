Ехал в «УАЗе» в лесу и наткнулся на мину: подробности ЧП на Изюмщине (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
3 октября жительница Изюмского района на Харьковщине обратилась к правоохранителям и сообщила, что ее муж подорвался на мине.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области установили, что недалеко от села Вернополье 61-летний водитель автомобиля «УАЗ» ехал в лесу и наткнулся на неизвестное взрывное устройство. От полученных травм мужчина погиб.
Следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 12:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 октября жительница Изюмского района на Харьковщине обратилась к правоохранителям и сообщила, что ее муж подорвался на мине.".