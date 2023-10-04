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Подорвались на минах: на Харьковщине за сутки погибший и раненый

Происшествия 08:51   04.10.2023
Оксана Горун
Подорвались на минах: на Харьковщине за сутки погибший и раненый Фото: ГСЧС

Тело погибшего 61-летнего мужчины обнаружили в Изюмском районе. В том же районе за помощью к медикам обратился 55-летний комбайнер. Оба, по предварительной информации ГСЧС, подорвались на минах.

«В селе Вернополье Оскольской громады в лесопосадке местные обнаружили изуродованное тело погибшего 61-летнего мужчины. По предварительным данным, он исчез несколько дней назад. Вероятно наткнулся на мину, оставленную оккупантами», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Комбайнер получил ранения в том же Изюмском районе — возле села Андреевка Донецкой громады — 3 октября.

«Во время сельскохозяйственных работ снова взорвался комбайн. 55-летний комбайнер получил минно-взрывную травму грудной клетки. Он самостоятельно обратился в больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили на домашнее лечение», — проинформировали спасатели.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 08:51;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тело погибшего 61-летнего мужчины обнаружили в Изюмском районе. В том же районе за помощью к медикам обратился 55-летний комбайнер. Оба, по предварительной информации ГСЧС, подорвались на минах".