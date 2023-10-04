Подорвались на минах: на Харьковщине за сутки погибший и раненый

Тело погибшего 61-летнего мужчины обнаружили в Изюмском районе. В том же районе за помощью к медикам обратился 55-летний комбайнер. Оба, по предварительной информации ГСЧС, подорвались на минах.

«В селе Вернополье Оскольской громады в лесопосадке местные обнаружили изуродованное тело погибшего 61-летнего мужчины. По предварительным данным, он исчез несколько дней назад. Вероятно наткнулся на мину, оставленную оккупантами», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Комбайнер получил ранения в том же Изюмском районе — возле села Андреевка Донецкой громады — 3 октября.

«Во время сельскохозяйственных работ снова взорвался комбайн. 55-летний комбайнер получил минно-взрывную травму грудной клетки. Он самостоятельно обратился в больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили на домашнее лечение», — проинформировали спасатели.