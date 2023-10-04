Підірвалися на мінах: на Харківщині за добу загиблий та поранений
Тіло загиблого 61-річного чоловіка виявили в Ізюмському районі. У тому ж районі по допомогу до медиків звернувся 55-річний комбайнер. Обидва, за попередньою інформацією ДСНС, підірвалися на мінах.
“У селі Вернопілля Оскільської громади у лісопосадці місцеві виявили понівечене тіло загиблого 61-річного чоловіка. За попередніми даними він зник кілька днів тому. Ймовірно натрапив на міну, залишену окупантами”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Комбайнер зазнав поранень у тому ж Ізюмському районі – біля села Андріївка Донецької громади – 3 жовтня.
“Під час сільськогосподарських робіт знову підірвався комбайн. 55-річний комбайнер отримав мінно-вибухову травму грудної клітини. Він самостійно звернувся до лікарні. Після надання медичної допомоги його відпустили на домашнє лікування”, – поінформували рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 08:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тіло загиблого 61-річного чоловіка виявили в Ізюмському районі. У тому ж районі по допомогу до медиків звернувся 55-річний комбайнер. Обидва, за попередньою інформацією ДСНС, підірвалися на мінах".