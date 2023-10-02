За тиждень на Харківщині – 4 підриви: є загиблий і травмований – ДСНС

За минулий тиждень з 25 вересня по 1 жовтня в Харківській області сталося чотири підриви на вибухонебезпечних предметах, в результаті одна людина загинула, ще одна – травмована.

Про це під час брифінгу розповів речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«25 вересня стався випадок підриву сільськогосподарської техніки. Подія сталася у полі поблизу села Андріївка Ізюмського району. Комбайн наїхав на протитанкову міну ТМ- 62. В цьому випадку постраждалих не було. 30 вересня вночі стало відомо про нещасний випадок, що стався в Харкові. На вулиці чоловік підірвався на невстановленому вибухонебезпечному предметі. Попередньо, це граната. В результаті чого він загинув на місці. 1 жовтня стався підрив комбайну на протитанковій міні під час проведення польових робіт поблизу села Донець. І також цього тижня надійшло повідомлення про те, що 51 річний чоловік у лісі поблизу села Оскіл в Ізюмському районі підірвався на протипіхотній міні, попередньо, «пелюстка». Подія сталася ще 29 вересня. Звернувся чоловік до медзакладу ввечері 30 вересня», – розповів Василенко.

Загалом, за даними ДСНС, з початку повномасштабного вторгнення в регіоні – 230 підривів на вибухонебезпечних предметах, внаслідок цих випадків загинула 41 людина.